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Парень из г. Нижний Тагил, убивший двух девушек, получил 17 лет тюрьмы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Парень из г. Нижний Тагил, убивший двух девушек, получил 17 лет тюрьмы

2 июня 2010, 17:17ПроисшествияArtem
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