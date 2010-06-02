Парень из г. Нижний Тагил, убивший двух девушек, получил 17 лет тюрьмы

Как отмечает АПИ, на кухонном столе стояли порожняя бутылка шампанского и потухшая свеча. Все свидетельствовало о том, что романтический вечер плавно перерос в жестокое убийство. Через несколько дней были задержаны тагильчане Кошкин и Рябинин, которые рассказали, что действительно выпивали с погибшими и Кошкин убил девушек. Причиной стала банальная ревность. А чтобы скрыть преступление, Кошкин включил газ, поставил на стол горящую свечу и бросился в бега. К счастью, порыв ветра от захлопнутой двери потушил свечку. Суд приговорил Кошкина к 17 годам лишения свободы с выплатой компенсации родственникам погибших в размере миллиона рублей. Его товарищ виновен в укрывательстве и приговорен к штрафу в 80 тысяч рублей.