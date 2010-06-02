Подрывника из г. Нижний Тагил приговорили к 20 годам строгого режима

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского областного суда, срок подрывнику придется отбывать в колонии строгого режима. На обжалование приговора у Нефедьева есть 10 дней, после чего тот вступит в законную силу. Утром 8 октября 36-летний тагильчанин на станции Смычка ворвался в кабинет к начальнику станции, ударил его ножом в шею. После этого мужчина начал избивать свою жену, которую давно ревновал. Когда другие люди, находившиеся в это время в помещении, решили утихомирить буяна, он взорвал гранату. В результате 37-летний начальник станции и 34-летняя жена бомбометателя погибли на месте. Со множественными осколочными ранениями был госпитализирован еще один человек. Подрывнику оторвало правую руку.