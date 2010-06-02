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В шахте Магнетитовая в г. Нижний Тагил один человек погиб, ещё один травмирован
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В шахте Магнетитовая в г. Нижний Тагил один человек погиб, ещё один травмирован

2 июня 2010, 18:00ПроисшествияArtem
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