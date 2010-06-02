В шахте Магнетитовая в г. Нижний Тагил один человек погиб, ещё один травмирован

Там сегодня в 12 часов 25 минут при ведении горных работ в одной из выработок горизонта минус 530-го метра произошло непроизвольное обрушение куска горной массы. В результате погиб один работник, еще один – пострадал. Оба работника ВГОКа были обеспечены средствами индивидуальной защиты, используемое оборудование находилось в исправном состоянии, отмечает департамент по связям со СМИ Евраза. Руководителем проверки, которая будет проходить с выездом на место, назначен заместитель прокурора области Александр Чернышев. О результатах проверки, находящейся на личном контроле прокурора Свердловской области, будет сообщено дополнительно, сообщили в пресс-службе прокуратуры. На уральских шахтах «Евраза» предыдущее ЧП произошло 23 декабря прошлого года: при транспортировке взрывчатых материалов в «Естюнинской» произошел взрыв, в результате которого погибли 9 горняков.