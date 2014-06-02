На границе весны и лета под Нижним Тагилом произошло три серьезных ДТП (ФОТО)

Первая авария случилась 29 мая в 21:00. 28-летний водитель за рулем ГАЗ-3110, следуя по автодороге Нижний Тагил – Нижняя Салда, в сторону Тагила, на 19 километре не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

22-летний пассажир «Волги» с переломом ребер с правой стороны госпитализирован в ЦГБ №1. По сообщению ГИБДД, скорость авто не соответствовала конкретным условиям.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД:

31 мая в 18:10 часов мужчина 1969 года рождения за рулем Kia Sportage ехал по Южному подъезду к Нижнему Тагилу. На 13 километре при повороте налево он столкнулся со встречным автомобилем Toyota. В результате ДТП женщина-пассажир получила ушиб левого предплечья.

1 июня в 19:45 часов автомобиль Lada Largus под управлением мужчины 1955 года рождения ехал со стороны поселка Новоасбест в сторону села Николо-Павловское. На 6 километре водитель не справился с управлением и столкнулся с Toyota, двигающемся во встречном направлении. В результате ДТП травмировались два человека – водитель Lada – перелом луча в типичном месте, и женщина-пассажир Lada – перелом костей носа.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

Всего за четыре дня инспекторы ГИБДД выявили более тысячи нарушений на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Самое большое количество штрафов – за превышение скорости. Водители, будьте аккуратны за рулем!