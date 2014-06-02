На Восточном шоссе в Тагиле серьезная авария: ВАЗ столкнулся с Газелью

Сергей Александрович Бернгардт, начальник отделения пропаганды ГИБДД, пояснил TagilCity.ru, что водитель за рулем ВАЗ-2109 превысил скорость и не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршруткой.