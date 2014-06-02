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На Восточном шоссе в Тагиле серьезная авария: ВАЗ столкнулся с Газелью
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Восточном шоссе в Тагиле серьезная авария: ВАЗ столкнулся с Газелью

2 июня 2014, 13:05Происшествия
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