На Восточном шоссе в Тагиле серьезная авария: ВАЗ столкнулся с Газелью
2 июня 2014, 13:05Происшествия
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Только что в редакцию обратился пользователь, который стал очевидцем последствий серьезной аварии на Восточном шоссе, в районе центра торговли «Восточный».
Сергей Александрович Бернгардт, начальник отделения пропаганды ГИБДД, пояснил TagilCity.ru, что водитель за рулем ВАЗ-2109 превысил скорость и не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршруткой.
Пользователь добавил, что газель двигалась по маршруту №50, а у ВАЗ государственные номера Челябинской области (174).
На данный момент сообщается о двух пострадавших - они с травмами госпитализированы.
Фото не с места происшествия.
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