50 тысяч рублей за перелом ноги: жительница Заречного судилась с коммунальщиками

В больнице диагностировали перелом ноги. Как только пенсионерка завершила лечение, она сразу же направилась в суд, чтобы наказать виновных.

В качестве ответчика в суд были привлечены местные коммунальщики, а именно «Дирекция единого заказчика», которые уверяли, что уборка улиц производилась на регулярной основе. Кроме того, позже они обжаловали решение первой инстанции – выплачивать компенсацию в пользу пенсионерки в размере 50 700 рублей им не хотелось.

Однако накануне областной суд, вторая инстанция, признал коммунальщиков виновными. ДЕЗ не смогли предоставить доказательств «отсутствия вины в возникновении у пострадавшей травмы», сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Так, пенсионерка в скором времени получит 45 886 рублей за моральный вред и 4 114 рублей за средства, потраченные ею на лечение.