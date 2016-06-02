Хакеры обокрали российские компании почти на 2 миллиарда рублей
2 июня 2016, 11:45Происшествия
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Федеральная служба безопасности РФ продолжает карать нарушителей в сфере компьютерных технологий. Так, по версии следствия, очередное злодеяние хакеров похитило у ряда российских компаний почти два миллиарда рублей.
На этот раз была пресечена деятельность группы, создавшей и распространившей вредоносное компьютерное приложение, списавшее со счетов финансовых организаций 1 миллиард 700 миллионов рублей.
В ходе расследования было задержано более пятидесяти разработчиков, 18 из которых были заключены под стражу, а еще трое отпущены под подписку о невыезде. Кроме того, правоохранители изъяли у хакеров весь «инвентарь», свидетельствовавший о незаконной деятельности. Это и компьютеры, и мобильные телефоны, и банковские карты, оформленные, конечно же, на подставных лиц, и финансовые документы, а также значительные суммы денег.
Всем участникам преступной группы было предъявлено обвинение по статьям 210 и 159.6 УК РФ. Следствие продолжается.
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