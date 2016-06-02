Хакеры обокрали российские компании почти на 2 миллиарда рублей

В ходе расследования было задержано более пятидесяти разработчиков, 18 из которых были заключены под стражу, а еще трое отпущены под подписку о невыезде. Кроме того, правоохранители изъяли у хакеров весь «инвентарь», свидетельствовавший о незаконной деятельности. Это и компьютеры, и мобильные телефоны, и банковские карты, оформленные, конечно же, на подставных лиц, и финансовые документы, а также значительные суммы денег.