Избил до смерти отца за куртку: житель Екатеринбурга обвиняется в убийстве

По данным следствия, преступление произошло 6 апреля 2016 года.

Установлено, что незадолго до случившегося подозреваемый, работающий вахтовым методом, получил заработную плату. Пополнение бюджета было решено потратить на обновки. В соседнем городе мужчина приобрел новую куртку и туфли. По возвращении домой, оставив обновки в квартире, мужчина отправился в находящийся неподалеку спортивный центр на тренировку.

После физических упражнений спортсмен-любитель в компании приятеля предался отдыху, который сопровождался распитием спиртных напитков. Вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, мужчина заснул. Очнувшись ото сна, подозреваемый увидел, что отец без спроса надел его недавно приобретенную куртку.

Этот поступок на фоне в целом напряженных отношений между родственниками повлек за собой ссору, в пылу которой сын начал избивать пожилого отца. Нанесенные травмы оказались смертельными.

Сотрудники органов правопорядка узнали о произошедшем преступлении в тот же день. Обвиняемый был задержан. На данный момент уголовное дело направлено в суд.