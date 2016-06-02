Свердловчанину за попытку подкупить инспектора ГИБДД грозит тюрьма

Под внимание сотрудников Следственного комитета Кушвы попал житель поселка Баранчинский. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что в начале 2016 года свердловчанин попался в руки красноуральских инспекторов ГИБДД с поддельным страховым полисом. И, чтобы избежать наказания, обвиняемый попытался откупиться взяткой в размере 5 тысяч рублей.