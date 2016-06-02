Свердловчанину за попытку подкупить инспектора ГИБДД грозит тюрьма
2 июня 2016, 10:15Происшествия
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Накануне в городе Красноуральск подвели итоги расследования уголовного дела по факту покушения на дачу взятки.
Под внимание сотрудников Следственного комитета Кушвы попал житель поселка Баранчинский. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что в начале 2016 года свердловчанин попался в руки красноуральских инспекторов ГИБДД с поддельным страховым полисом. И, чтобы избежать наказания, обвиняемый попытался откупиться взяткой в размере 5 тысяч рублей.
Инспектор взятку отверг и незамедлительно сообщил об инциденте в дежурную часть местного отдела полиции. На данный момент дело расследовано и передано в суд. Нерадивому водителю грозит до 6 лет тюрьмы по статье 291 УК РФ.
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