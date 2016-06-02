В городском пруду Первоуральска утонул нетрезвый мужчина
2 июня 2016, 13:40Происшествия
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Трагическое происшествие случилось 27 мая на Нижнешайтанском пруду в г. Первоуральске.
Со слов родственников погибшего, майским вечером мужчина в компании двоих приятелей отправился отдыхать на берег пруда. Приятное времяпрепровождение сопровождалось употреблением спиртных напитков.
До конца прояснить все детали произошедшего пока никто не может. Вероятно, разгоряченный алкоголем мужчина решил освежиться в водоеме, но не рассчитал своих сил и заплыл слишком далеко, вследствие чего утонул.
На место трагедии выезжали сотрудники спасательных служб и полиции. Точные обстоятельства гибели мужчины устанавливаются специалистами.
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