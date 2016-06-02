В Нижнем Тагиле на территории Центрального рынка лицом неславянской внешности был избит 15-летний подросток

Сегодня на Центральном рынке азербайджанец избил 15-летнего подростка сообщил в редакцию TagilCity.ru тагильчанин 31 мая.

Сегодня стали известны первые подробности произошедшего.

15-летний подросток со своей подругой ходили по торговым рядам. Подросток примерил себе на голову диадему, которую носила его подруга. На это один из продавцов намекнул о возможной нетрадиционной сексуальной ориентации подростка. Из-за этого между ними произошёл конфликт рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Точные обстоятельства произошедшего сейчас устанавливает полиция. Пока неизвестно, сколько людей участвовало в конфликте и что стало причиной рукоприкладства в отношении подростка.

О нанесении побоев в полицию информация поступила из травмпункта, затем по факту побоев было написано заявление. По подозрению в причастности к нанесению побоев задержано лицо неславянской внешности 1981 года рождения. Задержанный причастность к нанесению побоев отрицает, заявляя, что они были нанесены третьим лицом, хотя подросток свидетельствует против него добавили в пресс-группе УВД.

По информации полиции, подросток не получил серьёзных травм. У него зафиксирована ушибленная ссадина верхней губы. В настоящий момент полиция проверяет информацию, опрашивает свидетелей инцидента.

TagilCity.ru напоминает о том, что год назад на Вагонке школьник был избит за чувства к армянке.