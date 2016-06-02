В развлекательном центре Екатеринбурга 6-летнему мальчику оторвало фалангу пальца

Родители на некоторое время оставили ребенка в специальной игровой комнате, а сами отправились за покупками. 6-летний Владик, оставшись без присмотра, засунул руку в игрушечную пушку, которая стреляла шариками. В результате при выстреле он травмировал палец, несмотря на наличие у игрушки защитного экрана. Работники тут же позвонили родителям и сообщили о происшествии. Родители поспешили на место и увидели такую картину: ребенок весь в крови, у одного пальца нет фаланги, на других – сильно содрана кожа. Тут же родителями, а не работниками центра, была вызвана скорая и мальчика увезли в больницу.