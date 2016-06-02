В развлекательном центре Екатеринбурга 6-летнему мальчику оторвало фалангу пальца
Несколько недель назад мальчик вместе с родителями отмечал свой день рождения в ТРЦ «Радуга», который закончился серьезной травмой пальца.
Родители на некоторое время оставили ребенка в специальной игровой комнате, а сами отправились за покупками. 6-летний Владик, оставшись без присмотра, засунул руку в игрушечную пушку, которая стреляла шариками. В результате при выстреле он травмировал палец, несмотря на наличие у игрушки защитного экрана. Работники тут же позвонили родителям и сообщили о происшествии. Родители поспешили на место и увидели такую картину: ребенок весь в крови, у одного пальца нет фаланги, на других – сильно содрана кожа. Тут же родителями, а не работниками центра, была вызвана скорая и мальчика увезли в больницу.
По заявлению родителей, начата доследственная проверка, опрашиваются свидетели происшедшего. По результатам, проводимых следствием и Роспотребнадзором мероприятий, может быть принято процессуальное решение о возбуждении дела. А пока парк работает в обычном режиме. Соответствующие органы проверяют должностные инструкции сотрудников ТРЦ «Радуга», как сообщила пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
Ura.ru приводит слова адвоката семьи, Ольги Кизик. Она рассказала, что никто из администрации торгового центра на связь с родителями не выходил. Само происшествие представитель парка при общении с журналистом URA.ru назвала выдумкой родителей мальчика. В парке аттракционов отказались предоставить контакты владельцев.
Родители мальчика намерены требовать компенсацию за произошедшее с их ребенком.
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