Телефонные мошенники вновь активизировались в Свердловской области
2 июня 2017, 09:15Происшествия
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В Свердловской области вновь зафиксированы случаи обмана пенсионеров телефонными мошенниками.
Пенсионерки из Ревды стали жертвами телефонных мошенников, которые обманули их, действуя по классической схеме, пишет Rupolit. Женщинам звонили и сообщали, что кто-то из их близких попал в беду, чтобы помочь – нужно заплатить полицейским.
Уже через 10 минут мошенники приезжали к пенсионеркам, которые за столь короткое время не успевали сообразить, что стали жертвами преступников. Они отдавали деньги.
Так, одну пожилую женщину обманули на 140 тыс. руб., а вторую – на 120 тыс. руб.
По обоим случаям возбуждено уголовное дело.
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