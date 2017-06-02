Телефонные мошенники вновь активизировались в Свердловской области

Пенсионерки из Ревды стали жертвами телефонных мошенников, которые обманули их, действуя по классической схеме, пишет Rupolit. Женщинам звонили и сообщали, что кто-то из их близких попал в беду, чтобы помочь – нужно заплатить полицейским.

Уже через 10 минут мошенники приезжали к пенсионеркам, которые за столь короткое время не успевали сообразить, что стали жертвами преступников. Они отдавали деньги.

Так, одну пожилую женщину обманули на 140 тыс. руб., а вторую – на 120 тыс. руб.

По обоим случаям возбуждено уголовное дело.