Труп с ножевыми ранениями найден на обочине Кольцовского тракта под Екатеринбургом

Следователи уральской столицы начали расследование по делу о смерти мужчины, найденного у дороги между Кольцовским и Сибирским трактами, об этом сообщает Е1.RU .

На теле имеются следы ножевых ранений, поэтому в правоохранительных органах уверены, что здесь имеет место криминал. По предварительной версии, мужчину сначала убили, а потом выкинули из машины. Возбуждено уголовное дело.