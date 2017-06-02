Труп с ножевыми ранениями найден на обочине Кольцовского тракта под Екатеринбургом
2 июня 2017, 13:10Происшествия
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На обочине дороги под Екатеринбургом найден труп мужчины с признаками криминальной смерти.
Сюжеты: Екатеринбург
Следователи уральской столицы начали расследование по делу о смерти мужчины, найденного у дороги между Кольцовским и Сибирским трактами, об этом сообщает Е1.RU.
На теле имеются следы ножевых ранений, поэтому в правоохранительных органах уверены, что здесь имеет место криминал. По предварительной версии, мужчину сначала убили, а потом выкинули из машины. Возбуждено уголовное дело.
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