Уральский адвокат и бизнесмен из Москвы пропали в Екатеринбурге: при них была крупная сумма денег (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга и родственники ищут двух мужчин, пропавших неделю назад. Бизнесмена из Москвы, прибывшего в уральскую столицу, связывают с адвокатом общие дела.

19 мая 38-летний Беслан Наурузов прибыл в гостиницу «Урал». 25 мая там же и обнаружили пропажу бизнесмена, когда он не явился в гостиницу ко времени выезда из номера.

Об этом администрация гостиницы в день обнаружения пропажи человека сообщила в отделение полиции.

Беслан Наурузов

Также коллеги адвоката подтвердили длительное отсутствие на работе Алексея Кощеева. Как сообщает URA.RU, последний раз Наурузова и Кощеева видел партнер московского бизнесмена: с ним встречались бизнесмен и адвокат 25 мая.

Адвокат Алексей Кощеев

Фото: URA.RU

Наурузов хотел вести с ним совместный бизнес в Подмосковье. Но в решающий момент уральский бизнесмен подвел Наурузова и оказался должен ему 1 600 000 рублей.

По предварительной информации, Наурузов вышел из офиса своего бизнес-партнера, имея при себе 600 000 рублей. С ним был и Кощеев. Они посидели вместе в кафе, а затем Наурузов собирался на встречу со своей знакомой к 21:00. На встрече он не появился. Телефон Кощеева пропал из сети в 20:15.

Родственники Наурузова подозревают в причастности к пропаже двух человек уральского бизнесмена. Они встретились с ним и рассказали, что видели на руках предпринимателя ножевые ранения. После встречи с родственниками пропавшего Беслана бизнесмен и его ГАЗель пропали.