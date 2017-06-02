ВАЗ-2106 не уступил дорогу иномарке: затор из-за ДТП образовался на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле (ФОТО)
2 июня 2017, 12:45ПроисшествияЕкатерина Малых
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Вчера, 1 июня, вечером на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле столкнулись ВАЗ-2106 и Toyota.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария произошла в 18:24 около улицы Индустриальной, 24.
Водитель ВАЗ-2106 не предоставил преимущество автомобилю Toyota пояснили причину аварии в отделении ГИБДД Нижнего Тагила.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в час пик.
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Получилась большая неприятная пробка рассказала редакции TagilCity.ru проезжавшая мимо тагильчанка.
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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