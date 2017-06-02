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ВАЗ-2106 не уступил дорогу иномарке: затор из-за ДТП образовался на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
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ВАЗ-2106 не уступил дорогу иномарке: затор из-за ДТП образовался на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле (ФОТО)

2 июня 2017, 12:45ПроисшествияЕкатерина Малых
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