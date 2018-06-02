Бухгалтер школы в Нижнем Тагиле незаконно начислила себе зарплату в 400 тысяч рублей
2 июня, 12:20Происшествия
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В Нижнем Тагиле завершено расследование материалов уголовного дела в отношении бухгалтера одной из школ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Следствие установило, что обвиняемая, воспользовавшись служебным положением, незаконно начислила себе зарплату в размере 400 тысяч рублей.
По информации газеты «ВЕДОМОСТИ Урал», возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ - мошенничество в крупном размере. Обвиняемая уже признала свою вину.
Стало известно, что женщина ранее совершала подобное преступление. В 2014 году было возбуждено уголовное дело. Бухгалтеру была назначена мера пресечения в виде условного срока на 2 года с испытательным сроком 2,5 года 6 месяцев.
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