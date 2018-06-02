Бухгалтер школы в Нижнем Тагиле незаконно начислила себе зарплату в 400 тысяч рублей

Следствие установило, что обвиняемая, воспользовавшись служебным положением, незаконно начислила себе зарплату в размере 400 тысяч рублей.

По информации газеты «ВЕДОМОСТИ Урал» , возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ - мошенничество в крупном размере. Обвиняемая уже признала свою вину.

Стало известно, что женщина ранее совершала подобное преступление. В 2014 году было возбуждено уголовное дело. Бухгалтеру была назначена мера пресечения в виде условного срока на 2 года с испытательным сроком 2,5 года 6 месяцев.