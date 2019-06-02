В Нижнем Тагиле мужчина погиб из-за поджога квартиры

Сообщение о пожаре по адресу Ленинградский проспект, 73 поступило на пульт дежурного диспетчера в 17 часов 52 минуты. Горела квартира на первом этаже двухэтажного дома. Были эвакуированы пять человек. В тушении огня принимали участие пять сотрудников МЧС на двух единицах спецтехники.