В Нижнем Тагиле мужчина погиб из-за поджога квартиры
Сегодня, 11:45ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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1 июня в Нижнем Тагиле при пожаре погиб мужчина 1975 года рождения. По предварительной информации, причиной возгорания стад поджог, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре по адресу Ленинградский проспект, 73 поступило на пульт дежурного диспетчера в 17 часов 52 минуты. Горела квартира на первом этаже двухэтажного дома. Были эвакуированы пять человек. В тушении огня принимали участие пять сотрудников МЧС на двух единицах спецтехники.
Площадь пожара составила восемь квадратных метров, сгорело домашнее имущество. При пожаре погиб мужчина 1975 года рождения.
По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.
В Нижнем Тагиле разыскивается мигрант, спаливший дом во время ремонтных работ кровли.
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