В Свердловской области на месте гибели четверых детей нашли труп пенсионера

В Богдановиче началась проверка по факту гибели четверых мальчиков 6 месяцев, 2, 3 и 6 лет. Пожар произошел на пятом этаже девятиэтажного дома.

По версии следствия, дети остались в квартире под присмотром 12-летней сестры. Родители в это время уехали на соревнования с еще одним ребенком.

На месте пожара спасатели обнаружили тело пенсионера. Мужчина умер от отравления угарным газом. Еще одну жительницу дома госпитализировали в больницу с признаками отравления продуктами горения.