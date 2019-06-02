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В Свердловской области на месте гибели четверых детей нашли труп пенсионера
Сегодня, 19:37Происшествия
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В Богдановиче на месте пожара, где нашли тела четверых детей, обнаружили труп пенсионера, проживающего этажом выше, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В Богдановиче началась проверка по факту гибели четверых мальчиков 6 месяцев, 2, 3 и 6 лет. Пожар произошел на пятом этаже девятиэтажного дома.
По версии следствия, дети остались в квартире под присмотром 12-летней сестры. Родители в это время уехали на соревнования с еще одним ребенком.
На месте пожара спасатели обнаружили тело пенсионера. Мужчина умер от отравления угарным газом. Еще одну жительницу дома госпитализировали в больницу с признаками отравления продуктами горения.
В настоящее время устанавливаются причины возникновения возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Дело находится на контроле прокуратуры.
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