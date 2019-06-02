В Свердловской области пьяный лихач влетел в постройку жилого дома
Сегодня, 2 июня, в Артемовском районе 26-летний водитель KIA Optima неправильно выбрал скорость и влетел в постройки частного дома. Пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
Авария произошла на пятом км трассы Артемовский – Буланаш.
Водитель объяснил инспекторам ГИБДД, что отдыхал с другом в баре, когда к ним подошли две девушки и попросили отвезти из в поселок Буланаш. Севший за руль свердловчанин выпил четыре пол-литровых бутылки пива.
Во время движения водитель отвлекся на девушек, которые сидели сзади, в результате чего машина съехала с дороги и влетела в постройки частного дома.
Хозяин машины, его 25-летний друг и две девушки 17 и 19 лет госпитализированы в травматологическое отделение городской больницы с травмами головы и ушибами грудной клетки и живота. Сам водитель получил переломы лонной и седалищной кости.
В отношении хозяина автомобиля составлены административные материалы за отказ проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Также сотрудники ГИБДД направили информацию в подразделение по делам несовершеннолетних. Пассажирку автомобиля и ее родителей могут привлечь к ответственности за употребление несовершеннолетней спиртных напитков.