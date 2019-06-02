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#домахорошо
В Свердловской области пьяный лихач влетел в постройку жилого дома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области пьяный лихач влетел в постройку жилого дома

Сегодня, 16:44ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
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