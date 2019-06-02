В Свердловской области три человека погибли в ДТП
Сегодня, 15:56ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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На трассе в районе Богдановича 36-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и вылетел с дороги, в результате чего он и два человека погибли, еще два пассажира получили травмы, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
После вылета с дороги автомобиль несколько раз перевернулся. Пассажиры и водитель не были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому от сильного удара их выбросило из салона.
Все погибшие и пострадавшие являются жителями Сухого Лога. Автомобиль принадлежал погибшему водителю. В результате экспертизы будет установлено, был ли владелец машины пьяным.
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По некоторым данным, свердловчане возвращались из бара в Сухом Логу.
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