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#домахорошо
В Свердловской области три человека погибли в ДТП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области три человека погибли в ДТП

Сегодня, 15:56ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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