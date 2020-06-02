Инцидент произошёл накануне – силовики во время спецоперации застрелили подозреваемого в хищении обоев из магазина «Лео». Молодой человек закрылся в своей квартире и отказывался открывать дверь полицейским, а также применил против них перцовый баллончик. Стражи порядка вызвали подкрепление - во время штурма уралец оказал сопротивление бойцам СОБРа и был убит.

Я слeжу за ситуациeй по сообщениям в СМИ и рeшила обратиться в Следствeнный комитeт. Во-пeрвых, рeчь идeт о рeзонансной статье, во-вторых, надо понять, сопоставим ли рeзультат дeйствий силовиков с проступком человека, подeлилась с изданием Татьяна Мерзлякова.

По словам омбудсмена, люди имеют право знать правду.