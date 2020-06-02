Уралец в тайне от жены продал орден её отца-фронтовика и попал под статью
Жителю Верхней Пышмы грозит тюрьма за продажу ордена Красной звезды, сообщает пресс-группа ГУ МВД по Свердловской области.
Полицейские завели на уральца уголовное дело за приобретение или сбыл официальных документов и госнаград (ст. 324 УК РФ). Также мужчину подозревают в краже ювелирных изделий у жены. В общей сложности уралец «заработал» на перепродаже около двадцати тысяч рублей.
Год назад мужчина познакомился через интернет со своей будущей супругой, вскоре они расписались, и молодожён переехал к даме сердца в квартиру. Женщина постоянно показывала новому мужу награды своего отца-фронтовика. Помимо этого, супруг знал, где возлюбленная хранит ювелирные украшения.
Будучи безработным, уралец очень нуждался в деньгах, поэтому в один прекрасный момент и решил продать украшения жены и орден её отца. В итоге женщина обо всём узнала и написала на супруга сразу два заявления – в полицию о краже и в ЗАГС о расторжении брака.