Рядом с церковью под Нижним Тагилом произошло лобовое столкновение грузовиков

Поисково-спасательная группа прибыла на место происшествия в 10.05.

По предварительным данным, столкнулись два автомобиля: «Хино Ренджер» и Вольво. В результате ДТП водитель «Хино» получил незначительные травмы лица, водитель «Вольво» не пострадал.