Рядом с церковью под Нижним Тагилом произошло лобовое столкновение грузовиков
Сегодня, 12:06ПроисшествияФото: МБУ "Центр защиты населения"
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В Николо-Павловске утром произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате один из водителей получил травмы, сообщил руководитель МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.
Поисково-спасательная группа прибыла на место происшествия в 10.05.
По предварительным данным, столкнулись два автомобиля: «Хино Ренджер» и Вольво. В результате ДТП водитель «Хино» получил незначительные травмы лица, водитель «Вольво» не пострадал.
Вчера на пешеходном переходе водитель «Шкода Йети» сбил 85-летнюю пенсионерку.
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