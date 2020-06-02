В Нижнем Тагиле пропала девушка в серой куртке и черных кедах

В Нижнем Тагиле ищут 17-летнюю девушку по имени Жанна Орлова. 1 июня она ушла из дома и не вернулась обратно.

Девушка среднего телосложения, её рост составляет 162 см. Цвет волос — русый, глаза — серые.

Перед исчезновением на Жанне была серая куртка с белыми рукавами и джинсы. Обувь — чёрные кеды. Также при ней был рюкзак.