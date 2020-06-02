В Нижнем Тагиле пропала девушка в серой куртке и черных кедах
Сегодня, 12:16ПроисшествияФото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Несовершеннолетняя тагильчанка пропала без вести, сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле ищут 17-летнюю девушку по имени Жанна Орлова. 1 июня она ушла из дома и не вернулась обратно.
Девушка среднего телосложения, её рост составляет 162 см. Цвет волос — русый, глаза — серые.
Перед исчезновением на Жанне была серая куртка с белыми рукавами и джинсы. Обувь — чёрные кеды. Также при ней был рюкзак.
При наличии сведений о том, где находится девушка, позвоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Любую информацию можно передать инфоргу поискового отряда Ларисе 8-904-547-27-43.
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