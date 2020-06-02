В Нижнем Тагиле спасатели вытащили щенка из металлической решетки
Сегодня, 15:07ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
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В Нижнем Тагиле по адресу: улица Матросова, 1 в металлической решетке застрял щенок, сообщил TagilCity.ru руководитель МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Сообщение поступило диспетчеру в 14.00. В нем сказано, что щенок застрял в прутьях металлической решетки. Прибывшие на место спасатели освободили щенка и передали его местной детворе.
Спасение щенкаВидео
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Видео: МБУ "Центр защиты населения"
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