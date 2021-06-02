8-летний мальчик угодил под колеса иномарки в Екатеринбурге

8-летний мальчик угодил под колеса иномарки в Екатеринбурге
8-летний мальчик угодил под колеса иномарки в Екатеринбурге
Сегодня, 09:10ПроисшествияФото: ГИБДД Екатеринбурга
Перебегавший дорогу в неположенном месте 8-летний мальчик угодил под колеса иномарки в Екатеринбурге. У него диагностировали сотрясение и черепно-мозговую травму.

Наезд на ребенка, который перебегал дорогу перед близко идущим транспортом недалеко от дома № 32 на улице Красных Командиров в Екатеринбурге, совершил 37-летний водитель автомобиля KIA Сeed около 19:30 во вторник, 1 июня.

В результате аварии несовершеннолетний пешеход получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины на спине. Его госпитализировали в ДГБ № 9.

Отец мальчика пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что ребенок ушел гулять на детскую площадку в то время, пока он был на работе.

После инцидента инспекторы проверят школу, где учится пострадавший. Им предстоит выяснить как в учреждении обучают детей правилам поведения на дороге. Затем материалы передадут в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы принять меры в отношении родителей мальчика, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга Е1.

Напомним, 1 июня ребенок на велосипеде угодил под колеса автомобиля на Вагонке в Нижнем Тагиле. Он пересекал дорогу на зеленый сигнал светофора на велосипеде. В результате столкновения мальчик получил травмы головы и был доставлен ЦГБ Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Екатеринбург
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