Перебегавший дорогу в неположенном месте 8-летний мальчик угодил под колеса иномарки в Екатеринбурге. У него диагностировали сотрясение и черепно-мозговую травму.

Наезд на ребенка, который перебегал дорогу перед близко идущим транспортом недалеко от дома № 32 на улице Красных Командиров в Екатеринбурге, совершил 37-летний водитель автомобиля KIA Сeed около 19:30 во вторник, 1 июня. В результате аварии несовершеннолетний пешеход получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины на спине. Его госпитализировали в ДГБ № 9. Отец мальчика пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что ребенок ушел гулять на детскую площадку в то время, пока он был на работе. После инцидента инспекторы проверят школу, где учится пострадавший. Им предстоит выяснить как в учреждении обучают детей правилам поведения на дороге. Затем материалы передадут в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы принять меры в отношении родителей мальчика, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга Е1. Напомним, 1 июня ребенок на велосипеде угодил под колеса автомобиля на Вагонке в Нижнем Тагиле. Он пересекал дорогу на зеленый сигнал светофора на велосипеде. В результате столкновения мальчик получил травмы головы и был доставлен ЦГБ Нижнего Тагила. Сбитый на Вагонке ребенок с травмами головы доставлен в ЦГБ Нижнего Тагила

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