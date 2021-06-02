Подпольную нарколабораторию в квартире устроил житель Екатеринбурга

Подпольную нарколабораторию в квартире устроил житель Екатеринбурга
Подпольную нарколабораторию в квартире устроил житель Екатеринбурга
Вчера, 23:17ПроисшествияФото: УТ МВД России по УрФО
У 49-летнего жителя Екатеринбурга сотрудники транспортной полиции обнаружили в квартире у железнодорожного вокзала нарколабораторию, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

Там у подозреваемого была найдена канистра, в которой находились 230 грамм готовых синтетических наркотиков. Также силовики увидели колбы, пластиковые воронки, емкости, весы, упаковочные материалы и самодельные приспособления для изготовления наркотических веществ. При себе у мужчины обнаружились два пакета с порошком, общий вес которых составлял почти 0,9 килограмма.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. Отмечается, что ранее он уже имел судимость за попытку сбыта запрещенных веществ.

Напомним, 34-летнему жителю Нижнего Тагила грозит 20 лет тюрьмы за покушение на сбыт наркотиков. Он был задержан полицейскими под Серовом во время закладки в тайники крупной партии «синтетики».

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
полициязадержаниеарестнаркотикЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы