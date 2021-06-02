Подпольную нарколабораторию в квартире устроил житель Екатеринбурга

Там у подозреваемого была найдена канистра, в которой находились 230 грамм готовых синтетических наркотиков. Также силовики увидели колбы, пластиковые воронки, емкости, весы, упаковочные материалы и самодельные приспособления для изготовления наркотических веществ. При себе у мужчины обнаружились два пакета с порошком, общий вес которых составлял почти 0,9 килограмма.