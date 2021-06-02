Пьяный судья за рулем задержан в Кургане

В управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения подозревается судья Кетовского районного суда. Его автомобиль на одной из центральных улиц Кургана остановили сотрудники ГИБДД.

Автомобиль Kia Sportage у дома № 5 на улице Ленина в Кургане был задержан нарядом ДПС ночью 18 мая. Стражам правопорядка водитель предъявил удостоверение судьи, сообщает URA.RU со ссылкой на свой источник в силовых структурах. По его словам, водителю, у которого инспекторы заметили признаки опьянения, было предложено пройти освидетельствование при помощи алкотестера. Однако мужчина отказался. На место был вызван дежурный прокурор, после чего судья все же согласился пройти освидетельствование в медучреждении. Оно в итоге показало содержание алкоголя в крови более 0,4 граммов. Делом об административной ответственности по данному факту должен заниматься областной суд по представлению прокуратуры, гласит закон «О статусе судей в РФ». Как сообщили изданию в облсуде, пока такое дело на рассмотрение не поступало. Напомним, экс-начальнику ГИБДД Нижнего Тагила грозит до четырех лет лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Вместе с ним судят троих его подчиненных — командира взвода и инспекторов ДПС. В июле 2020 года на Вагонке инспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находился сын зампредседателя гордумы Нижнего Тагила Игоря Базилевича. Он был доставлен в отдел полиции, но отпущен по поручению Чернова. Экс-начальнику ГИБДД Нижнего Тагила грозит до четырех лет лишения свободы

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter