Сбитый на Вагонке ребенок с травмами головы доставлен в ЦГБ Нижнего Тагила

Сбитый на Вагонке ребенок с травмами головы доставлен в ЦГБ Нижнего Тагила
Сбитый на Вагонке ребенок с травмами головы доставлен в ЦГБ Нижнего Тагила
Сегодня, 08:40ПроисшествияФото: отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»
Угодивший под колеса автомобиля ребенок, который пересекал дорогу на зеленый сигнал светофора на велосипеде, с травмами головы доставлен больницу в Нижнем Тагиле.

Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего велосипедиста случилось во вторник, 1 июня около 17.00 на улице Вагоностроителей, 21.

Выезжавшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что​ 32-летний водитель автомобиля «Ауди», следуя по Вагоностроителей со стороны улицы Зари в сторону Восточного шоссе, на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Он передвигался не пешком, а ехал на велосипеде на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда мальчик с диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма на карете «скорой помощи» был госпитализирован в ЦГБ Нижнего Тагила.

Мужчина, имеющий 13-летний стаж вождения, пояснил автоинспекторам, что не заметил ребенка который неожиданно выехал на велосипеде из-за стоящего автомобиля, который находился в левой полосе движения, он начал тормозить, но избежать столкновения не удалось, рассказали в ГИБДД.

Там отметили, что в момент ДТП водитель​ был трезв.

Напомним, мальчика-велосипедиста сбил автомобиль на площади Славы в Нижнем Тагиле. Прохожие не давали ребенку подняться до приезда медиков и успокаивали его.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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