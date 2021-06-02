«Трубой по голове»: трое мужчин напали на прохожего в Екатеринбурге

«Трубой по голове»: трое мужчин напали на прохожего в Екатеринбурге
«Трубой по голове»: трое мужчин напали на прохожего в Екатеринбурге
Сегодня, 10:30ПроисшествияФото: скриншот видео Е1.RU
Трое мужчин напали на прохожего возле входа в троллейбусное депо на улице Щорса в Екатеринбурге. По словам очевидцев, набросившиеся на человека с трубой в руках были пьяны.

Сотрудники полиции устанавливают мужчин, причастных к драке на улице Щорса в Екатеринбурге, которая произошла около 23.00 у входа в Октябрьское троллейбусное депо 1 июня.

По словам очевидцев, трое пьяных молодых людей напали на мужчину. Один из них ударил прохожего трубой по голове, отчего пострадавший упал на землю.

Охранники депо тут же вызвали скорую и полицию, передает слова свидетеля происшествия E1.

В обстоятельствах инцидента сейчас разбираются сотрудники полиции. Участников потасовки, в том числе пострадавшего мужчину, которые скрылись с места происшествия, разыскивают.

Напомним, 6 мая дальнобойщик подрезал водителя иномарки и напал на него с монтировкой на улице Амундсена в Екатеринбурге. После инцидента у автомобиля Volkswagen были зафиксированы повреждения на общую сумму свыше 50 тысяч рублей, однако в полиции не стали возбуждать уголовное дело в отношении дальнобойщика.

Сюжеты:
Екатеринбург
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