«Трубой по голове»: трое мужчин напали на прохожего в Екатеринбурге

Трое мужчин напали на прохожего возле входа в троллейбусное депо на улице Щорса в Екатеринбурге. По словам очевидцев, набросившиеся на человека с трубой в руках были пьяны.

Сотрудники полиции устанавливают мужчин, причастных к драке на улице Щорса в Екатеринбурге, которая произошла около 23.00 у входа в Октябрьское троллейбусное депо 1 июня. По словам очевидцев, трое пьяных молодых людей напали на мужчину. Один из них ударил прохожего трубой по голове, отчего пострадавший упал на землю. Охранники депо тут же вызвали скорую и полицию, передает слова свидетеля происшествия E1. В обстоятельствах инцидента сейчас разбираются сотрудники полиции. Участников потасовки, в том числе пострадавшего мужчину, которые скрылись с места происшествия, разыскивают. Напомним, 6 мая дальнобойщик подрезал водителя иномарки и напал на него с монтировкой на улице Амундсена в Екатеринбурге. После инцидента у автомобиля Volkswagen были зафиксированы повреждения на общую сумму свыше 50 тысяч рублей, однако в полиции не стали возбуждать уголовное дело в отношении дальнобойщика. Дальнобойщик подрезал водителя иномарки и напал на него с монтировкой в Екатеринбурге

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