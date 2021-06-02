За убийство чайником во время застолья арестована жительница Невьянска

35-летняя ранее не судимая жительница Невьянска вечером 13 мая распивала алкоголь в гостях у своих знакомых в квартире на улице Советская и повздорила с одним из участников застолья — мужчиной 1963 года рождения. Разгневанная женщина ударила малознакомого мужчину наполненным водой чайником, а затем запинала его ногами.