За убийство чайником во время застолья арестована жительница Невьянска

35-летняя ранее не судимая жительница Невьянска вечером 13 мая распивала алкоголь в гостях у своих знакомых в квартире на улице Советская и повздорила с одним из участников застолья — мужчиной 1963 года рождения. Разгневанная женщина ударила малознакомого мужчину наполненным водой чайником, а затем запинала его ногами.
Когда всплеск агрессии у женщины завершился, пострадавшему была вызвана «скорая помощь». Однако вскоре после доставления в больницу мужчина скончался от несовместимых с жизнью травм, рассказали в пресс-службе регионального СКР.
В данный момент в отношении жительницы Невьянска возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Она заключена под стражу.
Следственные мероприятия продолжаются.
Напомним, житель Полевского в конце марта 2021 года после ссоры во время распития алкоголя убил сотрудницу кондитерского предприятия, а затем вывез ее тело из квартиры в тумбочке.