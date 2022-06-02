Девушка под видом брата выманила у матери 26 тысяч рублей в Пермском крае

В полицию Куеды написала заявление местная жительница. Она сообщила, что ее сын сейчас служит в армии. Они регулярно общались с помощью видеосвязи, но временно связь прервалась. В этот период ей пришло смс с неизвестного ей номера. Обращение содержало просьбу перевести деньги якобы на сына-срочника.
Женщина засомневалась и задала вопросы, на которые, как ей казалось, мог ответить лишь ее сын. Ей пришли соответствующие действительности ответы. Тогда она стала переводить запрашиваемые суммы. А через несколько дней восстановилась видеосвязь с сыном. И он рассказал, что никаких денег не просил. Тогда-то она и пошла в полицейский участок.
В ходе следственных мероприятий выяснилось, что аферу осуществила собственная 16-летняя дочь потерпевшей. Чтобы заполучить деньги, она решила солгать, представившись с братом. Писала она с телефона подруги, средства переводились также на карту подруги девушки, которая снимала и отдавала ей их. Расследование еще не завершено, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.