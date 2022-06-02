Девушка под видом брата выманила у матери 26 тысяч рублей в Пермском крае

Женщина засомневалась и задала вопросы, на которые, как ей казалось, мог ответить лишь ее сын. Ей пришли соответствующие действительности ответы. Тогда она стала переводить запрашиваемые суммы. А через несколько дней восстановилась видеосвязь с сыном. И он рассказал, что никаких денег не просил. Тогда-то она и пошла в полицейский участок.