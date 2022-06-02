Двухлетняя девочка пострадала в ДТП с двумя иномарками в Нижнем Тагиле

Двухлетняя девочка пострадала во время ДТП с двумя иномарками на перекрестке улиц Красноармейская и Космонавтов в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел 1 июня около 18.00.

По предварительной информации, водитель Ford Fusion 40-летний мужчина ехал со стороны улицы Победы в сторону Красноармейской. Во время поворота у дома на улице Космонавтов, 11 он не пропустил Toyota RAV4 под управлением 27-летнего мужчины, что привело к столкновению, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД. В результате пострадала 25-летняя пассажирка Toyota и ее двухлетняя дочка. Они обе получили ушибы и после осмотра врачей отпущены домой. Сам водитель авто пояснил, что ехал на зеленый сигнал светофора, а во время проезда перекрестка не заметил Ford, который поворачивал налево. В результате столкновения избежать не удалось. Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Сразу после столкновения водитель Fofd уехал, но был задержан позднее. Он отказался от проведения процедуры медосвидетельствования. В отношении него были составлены протоколы за оставление места ДТП и отказ от прохождения медпроцедуры. Автомобиль был изъят и помещен на штрафстоянку. Глава МРЭО ГИБДД Екатеринбурга оштрафован за тонировку на автомобиле

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