Мама погибшего в ДТП под Екатеринбургом дальнобойщика начала поиск свидетелей

На Московском тракте в Екатеринбурге 18 мая в ДТП с фурой и грузовиком скончались три рабочих, водитель фуры и дальнобойщик. Мать виновника ДТП пытается разобраться в произошедшем.

Мама погибшего в ДТП на Московском тракте дальнобойщика начала поиск свидетелей трагедии, пишет Е1. Напомним, что авария произошла утром 18 мая. Грузовик на скорости врезался в самосвал, прикрывавший бригаду рабочих. Скончались три человека и водитель фуры. После ДТП дорожные рабочие заявили, что на месте проведения работ были выставлены предупреждающие знаки. Мама дальнобойщика занимается поиском свидетелей трагедии. Она боится, что всю вину свалят на ее погибшего сына. Днем ранее у него были проблемы, лопнули два колеса. Он звонил своей девушке и говорил, что очень повезло удержать машину. Представляете?рассказала мать дальнобойщика. Версия мамы выглядит так: впереди шла фура, и из-за нее был ограничен обзор. По рации никто не проинформировал ее сына. Впереди идущая фура ушла в другую полосу, а Илье кто-то не дал перестроиться на другую полосу. Также женщина считает, что никаких предупреждающих знаков не было. Она считает, что знак установили позже. После такого удара от фуры его должно было снести, он наверняка должен был помяться. Но этого не произошло. Он был даже не поцарапан!сказала мать. 30 июня Илья планировал жениться. Похоронили мужчину в родном Лукоянове.

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