Обвальщик мяса скончался от ранения ножом на работе в Первоуральске

Обвальщик мяса скончался от ранения ножом на работе в Первоуральске
Обвальщик мяса скончался от ранения ножом на работе в Первоуральске
Сегодня, 16:18ПроисшествияФото: 1MI
Рабочий предприятия по обработке мяса уронил на себя нож и скончался. Он не соблюдал технику безопасности.

В Первоуральске, обвальщик мяса получил колото-резаную травму на производстве, после которой скончался. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении старшего мастера по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Известно, что 2 марта в 8.00 старший мастер машинно-технологического, термического отделения и деликатесов и обвальщик мяса находились в сырьевом отделении. Обвальщик переоделся в защитный костюм, резиновые сапоги, фартук из прорезиненных материалов, но не стал надевать кольчужный фартук, который был обязателен.

Старший мастер осматривала перед началом работ мужчину, но замечания ему не сделала и допустила до работы. В результате во время очищения говядины нож сорвался и попал мужчине в живот. Он получил серьезную рану, из-за которой 12 марта он умер.

Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

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