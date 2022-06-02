Подростки из Сухого Лога избили знакомых за якобы побитую девочку. Теперь ребят отправили на исправительные работы на полтора года.

Школьники из Сухого Лога отправятся в колонию за избиение знакомых и прыжки по их головам. На воспитательных работах они будут находиться полтора года, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По данным следствия, два 17-летних юноши побили детей 2005 и 2008 годов рождения. Детям они причинили легкий вред здоровья. Однако один из ребят расценил действия подростков еще и как угрозу расправой. На подростков были заведены дела за нанесение побоев, хулиганство и угрозу убийством. Если бы вся эта ситуация была обычной детской шалостью и совершены противоправные действия были бы 12-13-летними подростками, то юноши, скорее всего, были бы просто прощены и отпущены, как говорится, подобру-поздорову. Но эти недоросли, похоже, не учли того факта, что с наступлением 16-летнего возраста для них наступила полная уголовная ответственность,сказал Валерий Горелых. Подростки уже извинились перед избитыми ребятами и их родителями. Напомним, ЧП произошло осенью прошлого года. Два подростка напали на приятелей якобы из-за того, что узнали об избитой девочке. Таким образом они мстили за побитую школьницу. Процесс избиения они сняли на видео и выложили в соцсети.

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