Студентка обвинила массажиста в домогательствах в Екатеринбурге

Студентка обвинила массажиста в домогательствах в Екатеринбурге
Студентка обвинила массажиста в домогательствах в Екатеринбурге
Сегодня, 11:05ПроисшествияФото: pixabay.com
Екатеринбургская студентка обвинила массажиста в приставаниях, в отношении него завели уголовное дело и отправили под домашний арест.

В Екатеринбурге студентка написала заявление в полицию на массажиста, который, как она утверждает, до нее домогался, сообщает «КП-Екатеринбург».

На 27-летнего массажиста уже завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

25-летняя студентка Екатерина, по ее словам, впервые пришла на сеанс массажа 17 мая. Массажист выполнил свою работу, девушка внесла оплату и даже оставила положительный отзыв.

21 мая девушка опять записалась на прием, а через пять дней рассказала, что мужчина к ней приставал. Девушка сказала, что парень трогал ее за интимные места. Массажист эту информацию отрицает.

В настоящий момент мужчина находится под домашним арестом сроком на два месяца. Дома он находится с супругой.

По словам близких массажиста, девушка ранее замечалась за провокациями. Например, просила вернуть деньги за некачественную услугу спустя время.

А в полиции сообщают, что данный массажист ранее судим за кражу и побои.

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