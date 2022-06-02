Студентка обвинила массажиста в домогательствах в Екатеринбурге

В Екатеринбурге студентка написала заявление в полицию на массажиста, который, как она утверждает, до нее домогался, сообщает «КП-Екатеринбург».
На 27-летнего массажиста уже завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
25-летняя студентка Екатерина, по ее словам, впервые пришла на сеанс массажа 17 мая. Массажист выполнил свою работу, девушка внесла оплату и даже оставила положительный отзыв.
21 мая девушка опять записалась на прием, а через пять дней рассказала, что мужчина к ней приставал. Девушка сказала, что парень трогал ее за интимные места. Массажист эту информацию отрицает.
В настоящий момент мужчина находится под домашним арестом сроком на два месяца. Дома он находится с супругой.
По словам близких массажиста, девушка ранее замечалась за провокациями. Например, просила вернуть деньги за некачественную услугу спустя время.
А в полиции сообщают, что данный массажист ранее судим за кражу и побои.