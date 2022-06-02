Цыганка из Екатеринбурга воспитывала купленного сына. 25-летнюю Светлану Болосо обвиняют в том, что она полгода назад купила годовалого ребенка по организации ее дяди Вячеслава. Мальчика выкрали из семьи в Ростовской области. По делу о похищении и торговле детьми проходит четыре человека, пишет Е1.
Светлану задержали в конце мая на улице Шекспира в Екатеринбурге. Её отправили в Ростов-на-Дону, где ее арестовали до 19 июля, а ребенка отправили в госпиталь для оценки состояния его здоровья.
По словам жителей цыганского поселка, в 14 лет девушку выдали замуж. О краденом ребенке они не знали.
По данным следствия, в декабре прошлого года двое ростовчан похитили у 27-летней женщины маленького ребенка. Мальчика они продали супругам из Свердловской области.
Сейчас следователи занимаются оформлением всего необходимого для возврата настоящей матери ребенка.
Похитителям грозит до 12 лет тюрьмы. За покупку детей тоже грозит серьезный срок.