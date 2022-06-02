В День защиты детей на Урале в ДТП пострадали восемь несовершеннолетних

В День защиты детей на Урале в ДТП пострадали восемь несовершеннолетних
В День защиты детей на Урале в ДТП пострадали восемь несовершеннолетних
Сегодня, 15:43ПроисшествияФото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
1 июня в Свердловской области в авариях пострадало восемь детей. Четыре из них получили травмы по вине взрослых.

За день на Урале в ДТП пострадали восемь детей. Аварии произошли 1 июня.

По данным пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, произошло пять аварий, в результате которых травмы получили восемь детей. В четырех ДТП ребята пострадали из-за взрослых.

Первое ДТП произошло в 16.00 в Ревде на ул. Максима Горького. В ходе аварии 63-летний водитель Chevrolet отвлекся на пассажира и сбил двух девушек 15 и 16 лет. Одну отвезли в больницу, другой помощь не потребовалась.

Второе ДТП произошло в 18.00 в Нижнем Тагиле на ул. Космонавтов у дома. Автовладелец Ford столкнулся с Toyota и скрылся с места ДТП. Во втором автомобиле пострадала женщина-водитель и ее 2-летняя дочь, они получили ушибы.

Третье ДТП случилось 20.00 на Березовском тракте. Автомобилистка на Opel при развороте не предоставила преимущества Honda. Пострадала виновница ДТП и ее 9-летний сын.

По каждому факту сотрудники ГИБДД проводят проверки.

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