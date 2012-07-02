На Горбуновской Мазда съехала с дороги – травмированы двое

Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, женщина 26 лет получилаушибленную рану волосистой части головы, а у пассажира, женщины 27 лет, ушибшейного отдела позвоночника. Обе они отпущены домой после оказания медицинскойпомощи.