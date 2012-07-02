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На Горбуновской Мазда съехала с дороги – травмированы двое
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Горбуновской Мазда съехала с дороги – травмированы двое

2 июля 2012, 10:53Происшествия
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