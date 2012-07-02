На Горбуновской Мазда съехала с дороги – травмированы двое
2 июля 2012, 10:53Происшествия
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На выходных произошла авария. Следуя по ул. Горбуновской в сторону Октябрьского проспекта, водитель Мазды допустил съезд с дороги, в итоге врезался в препятствие. Все произошло в 19:00 на Горбуновской, 46. В результате ДТП пострадали пассажирки авто.
Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, женщина 26 лет получилаушибленную рану волосистой части головы, а у пассажира, женщины 27 лет, ушибшейного отдела позвоночника. Обе они отпущены домой после оказания медицинскойпомощи.
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