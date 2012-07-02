Под Ирбитом школьники младших классов разрушили 64 надгробия

Начальник управления информации МВД полковник полиции Валерий Горелых рассказал, что о выходке неизвестных вандалов накануне сообщила председатель Килачевского сельского совета Татьяны Холодник. Среди разрушенных надгробий оказались памятники на могилах почетного гражданина Ирбитского района Виталия Емельянова и ветерана Великой Отечественной Войны Николая Коновалова. Не уцелело также надгробие бывшего участкового, капитана милиции Анатолия Никифорова. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, 22 участковых уполномоченных, сотрудники уголовного розыска и службы по делам несовершеннолетних, а также заместитель Ирбитского межрайонного прокурора Юрий Колпаков.

На разгромленном кладбище полицейские собрали отпечатки пальцев, а также обнаружили следы обуви 32-38 размеров. Сотрудники правоохранительных органов опросили 376 жителей села и взяли 57 объяснений. Было назначено вознаграждение за любую информацию о вандалах, сломавших 64 надгробия. Один из местных жителей рассказал полицейским, что видел группу молодых людей, которые шли со стороны кладбища. Подростков допросили, но выяснилось, что они не имеют отношения к погрому. Молодые люди рассказали, что действительно пошли ночью на кладбище, чтобы «испытать нервы», но увидели разбитые памятники, испугались обвинений в вандализме и поспешили домой.

Сегодня полиция, наконец, смогла найти предполагаемых виновников разгрома кладбища - ими оказались четверо школьников, трое из которых живут в селе Кичаевское, а один приехал к бабушке из Екатеринбурга на летний отдых. По версии следствия, четвероклассник Олег, ученик второго класса Алексей, первоклассник Даниил и третьеклассник Максим отправились на холм за кладбищем, чтобы набрать земляники. Когда дети возвращались, один из мальчишек ударил по памятнику палкой, затею подхватили его друзья, и в результате 64 могилы остались без надгробий. МВД сообщает, что юные вандалы убежали с кладбища и никому не рассказали о погроме, но оставили достаточно следов, чтобы их можно было найти.