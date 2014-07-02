Под Нижним Тагилом рейсовый автобус столкнулся с ВАЗом (ФОТО, ВИДЕО)

Как рассказывают пользователи паблика «Типичный Тагильчанин», около 17:30 часов столкнулись ВАЗ-2107 и рейсовый автобус ISUZU.

Сообщается, что автобус двигался в сторону Нижнего Тагила и, выскочив на встречную полосу, видимо для совершения обгона, допустил столкновение с «семёркой».

В результате ДТП больше всех пострадал пассажир легкового автомобиля - у него сломана лицевая кость, он был госпитализирован. Водитель и пассажиры автобуса увечий не получили.

Фотографии из группы «Типичный тагильчанин»

Кроме того, по причине аварии движение было несколько затруднено: