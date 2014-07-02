Под Нижним Тагилом рейсовый автобус столкнулся с ВАЗом (ФОТО, ВИДЕО)
2 июля 2014, 10:10Происшествия
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В минувший понедельник под Нижним Тагилом произошла серьезная авария, в которой пострадал человек. Случилось это в селе Николо-Павловское 30 июня.
Как рассказывают пользователи паблика «Типичный Тагильчанин», около 17:30 часов столкнулись ВАЗ-2107 и рейсовый автобус ISUZU.
Сообщается, что автобус двигался в сторону Нижнего Тагила и, выскочив на встречную полосу, видимо для совершения обгона, допустил столкновение с «семёркой».
В результате ДТП больше всех пострадал пассажир легкового автомобиля - у него сломана лицевая кость, он был госпитализирован. Водитель и пассажиры автобуса увечий не получили.
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Фотографии из группы «Типичный тагильчанин»
Кроме того, по причине аварии движение было несколько затруднено:
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