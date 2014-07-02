Семейная драма в Нижнем Тагиле: родители не могут поделить малыша. «Они силой вытащили ребенка» (ФОТО)

Сейчас пара состоит в разводе, по решению суда «оба родителя имеют право принимать участие в воспитании ребенка. Но с пометкой, что отец не против того, что ребенок будет проживать с матерью». Так что же случилось всего двое суток назад?

TagilCity.ru связался с мамой - Анной Ощинской. Девушка рассказала, что вот уже почти год живет с ребенком в Москве. Пару месяцев назад она приехала в Нижний Тагил в гости к родственникам. По ее словам, узнав о том, что сын находится в Нижнем Тагиле, отец малыша брал его к себе погостить. А через пару недель произошла ситуация, которая подняла на уши весь город.

На Ленинградском проспекте, возле магазина «Меркурий» был похищен ребенок. Богачев Роман Сергеевич и Злата Мураткина перегородили проезд моего автомобиля и силой вытащили оттуда ребенка - Богачева Игоря Романовича. После чего увезли ребенка в неизвестном направлении. Если кто-нибудь знает, где находятся эти люди или видел их автомобиль «Тойота Хай Лендер» черного цвета «336», просьба откликнуться и позвонить по номеру 89221070807. Пожалуйста, помогите!!! буквально кричит Анна в социальных сетях.

Со слов девушки, вчера, 1 июля, мама малыша вместе с сотрудниками полиции Дзержинского района установила местонахождение родителя. Однако проникнуть в квартиру не удалось: ни через подъезд, ни через окно. Двери вышибать не стали, ссылаясь не незаконность. В это время отец ребенка сам вызвал сотрудников полиции Ленинского района с сообщением о том, что в его квартиру врываются. Следователи, также выехавшие на место, привезли постановление о том, что ребенка нужно отдать матери. Более того, у ребенка, по словам мамы, астма, и его нельзя удерживать без лекарств.

Оказывается, вскоре к Анне подошел отец Романа и попросил встречи на нейтральной территории. Сегодня в аптеке на улице Окунева девушка ждала своего ребенка и была, по ее словам, готова к составлению графика встреч отца с сынишкой. Но никто не пришел, а телефоны мужчин вне зоны доступа.

Сейчас на лицо явный факт – ситуация тяжелая, буквально, «подвешенная». Правых и виноватых не разобрать, а слова матери наводят ужас. К счастью, TagilCity.ru удалось связаться с братом отца – Александром. Мужчина уверенно ответил, что с ребенком все в порядке и приступов не было, спешим поделиться с читателями информацией о болезни малыша:

Лекарства все уже куплены давно, будут приниматься. Притом астма – не то заболевание, которое требует ежесекундного принятия лекарства. Если его не провоцировать, ничего не случится. А провоцировала его вчера как раз мамочка, когда ломилась в квартиру.

На фото ребенок и родители (фото из социальных сетей)

Александр понимающе пообещал, что для СМИ комментарий отец ребенка уже готовит, тем более, что действительность, по его словам, не совсем та, как ее представляет мама:

Ситуация не совсем такая, как ее описывает Ощинская. Мне сложно говорить, но могу ответить, что никакого похищения здесь не было и быть не может, так как у них абсолютно равные права на ребенка. Поэтому все, что пишется про уголовные дела – это фальсификация, чтобы просто создать общественный резонанс.

Александр рассказал, что вчера около 10 часов в подъезде дежурили и мать, и полиция, демонстрируя множество бумаг от прокуратуры. Мужчину смутило, что все бумаги – ксерокопии, ни на одной не стояло синей печати и подлинника подписи. Кроме того, бумаги не дали для ознакомления, не разрешили сфотографировать, чтобы показать адвокату.

Как скоро состоится встреча бывших супругов, пока непонятно, ясно лишь, что компромиссное решение если и будет принято, то не за пять минут. У молодых людей накопились друг к другу претензии, а «история с похищением» подлила масла в огонь. К слову, со стороны отца негатив в следующем: мать увезла ребенка без уведомления, «врала, что не появляется в Нижнем Тагиле».

Она, конечно, говорит обратные вещи, но факты есть факты, есть различные переписки с ней в социальных сетях.

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