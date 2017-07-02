30 спасателей, полицейских и волонтеров искали потерявшихся в Красноуральске подростков: они найдены живыми (ФОТО)

Сначала отец пытался найди своих сыновей в одиночку, но после безуспешных поисков обратился за помощью в полицию. К поиску детей были подключены 30 человек. Среди них - сотрудники МЧС и полиции, а также добровольцы из числа местных жителей.

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Как рассказал полковник Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области, на второй день мальчиков нашли сотрудники уголовного розыска Красноуральска.

После того, как грибов в лесу они не нашли, братья Коля и Андрей отправились к своему знакомому, о чем отцу не сообщили. Как объяснили сами подростки, у них не было с собой телефонов.

Сейчас в отношении младшего из братьев решается вопрос о помещении его в один из местных летних лагерей, чтобы он находился под постоянным присмотром, и подобных ЧП не повторялось.

В отношении отца детей решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, сообщает Е1.RU.