60-летний мужчина совершил акт самосожжения на автотрассе в Невьянске

По рассказам местных жителей Невьянска, горящий человек появился на трассе около 20 часов 1 июля. Когда он дошел до базы, ее охранник немедленно вызвал скорую помощь и полицию.

Сейчас 60-летний мужчина находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии, сообщает Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области.

У него обожжено практически 100% тела. Не пострадали только ступни. В предсмертной записке, найденной полицейскими позднее, сказано, что он просит у всех прощения. Перед тем как потерять сознание, мужчина успел сказать сотрудникам скорой помощи, что он совершил такой поступок из-за ссоры с женой.

В «Водоканале», где работает пострадавший, рассказали, что мужчине оставалось до пенсии два месяца, сообщает INBURG.