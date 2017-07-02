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Двое ранее судимых мужчин из Верхней Салды задержаны по подозрению в ограблении 78-летнего пенсионера (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое ранее судимых мужчин из Верхней Салды задержаны по подозрению в ограблении 78-летнего пенсионера (ФОТО)

2 июля 2017, 11:18Происшествия
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