Двое ранее судимых мужчин из Верхней Салды задержаны по подозрению в ограблении 78-летнего пенсионера (ФОТО)

В дежурную часть полиции Верхней Салды поступило сообщение о совершенном преступлении. Двое мужчин ограбили 78-летнего мужчину. который проходил по улице по дорожке между двумя детскими садами.

Злоумышленники выхватили из рук пенсионера борсетку, где находились документы, деньги и телефоны, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости». После совершенного ограбления мужчины с места ЧП сбежали.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность первого подозреваемого, которого нашли в одном из общежитий города. Там же, но на другом этаже, находился и его сообщник.

29-летний и 36-летний мужчины были задержаны и доставлены в полицию. На допросе они дали признательные показания. Мужчины пояснили, что совершили преступление, потому что нуждались в деньгах, которые они впоследствии потратили на спиртное.

Фото: «Вечерние ведомости»

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.