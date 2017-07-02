Очередной пожар произошел на территории закрытого химзавода в Красноуральске (ФОТО, ВИДЕО)

В течение часа шестеро пожарных с привлечением двух автоцистерн сбивали огонь с емкостей. После этого остатки пламени удалось быстро потушить, сообщает «Комсомольская правда» .

Местные жители знают, что на бывшем химзаводе остались еще и остатки тротила, который мог взорваться во время пожара. Пострадавших на этот раз не было. Угрозы населению нет, уверили в управлении МЧС.