Очередной пожар произошел на территории закрытого химзавода в Красноуральске (ФОТО, ВИДЕО)
2 июля 2017, 14:15Происшествия
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Еще один пожар произошел на заброшенном Красноуральском химзаводе: на этот раз загорелись остатки мазута в резервуарах.
В 06:20, ранним утром, 2 июля на территории закрытого и неэксплуатируемого Красноуральского химзавода произошел очередной пожар..
Напомним, в марте 2016 года в резервуарах того же предприятия горели остатки отложений азотной кислоты.
В течение часа шестеро пожарных с привлечением двух автоцистерн сбивали огонь с емкостей. После этого остатки пламени удалось быстро потушить, сообщает «Комсомольская правда».
Фото: «Комсомольская правда»
Местные жители знают, что на бывшем химзаводе остались еще и остатки тротила, который мог взорваться во время пожара. Пострадавших на этот раз не было. Угрозы населению нет, уверили в управлении МЧС.
Видео: РИА Новый день
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