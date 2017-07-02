Водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода в Нижнем Тагиле и скрылся с места ЧП (ФОТО)
2 июля 2017, 12:00Происшествия
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила произошло ДТП: неустановленный автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 23:00 1 июля на Вагонке, в Нижнем Тагиле, произошел наезд на пешехода. Мужчина следовал по пешеходному переходу. В этот момент его сбила машина. Водитель неустановленного автомобиля с места происшествия скрылся.
Мужчина, на вид лет 50, получил серьезные травмы головы и находился без сознания, поэтому личность его неизвестна.
Пострадавший с переломом основания черепа, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом шейного отдела позвоночника госпитализирован и находится в нейро-хирургическом отделении ЦГБ №1, сообщает отдел пропаганды Нижнего Тагила.
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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Личность водителя, сбившего пешехода, будет устанавливаться в процессе расследования ДТП.
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