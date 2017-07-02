Житель Тавды задержан за попытку перебросить 6 сотовых телефонов на территорию колонии (ВИДЕО)

29 июня сотрудники ИК строгого режима в Тавде задержали нарушителя, который попытался перебросить запрещенные законом предметы – шесть сотовых телефонов и девять SIM-карт. Они были упакованы в свертки, перемотанные скотчем.

Ранее этот же гражданин трижды пытался проделать подобное и был задержан. Кроме того, он в прошлом отбывал наказание в одном из тавдинских учреждений УИС, сообщает пресс-служба ГУФСИН Свердловской области.