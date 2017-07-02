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Житель Тавды задержан за попытку перебросить 6 сотовых телефонов на территорию колонии (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Тавды задержан за попытку перебросить 6 сотовых телефонов на территорию колонии (ВИДЕО)

2 июля 2017, 15:00Происшествия
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