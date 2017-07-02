Житель Тавды задержан за попытку перебросить 6 сотовых телефонов на территорию колонии (ВИДЕО)
2 июля 2017, 15:00Происшествия
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При попытке забросить сотовые телефоны на территорию тавдинской колонии задержан местный житель.
29 июня сотрудники ИК строгого режима в Тавде задержали нарушителя, который попытался перебросить запрещенные законом предметы – шесть сотовых телефонов и девять SIM-карт. Они были упакованы в свертки, перемотанные скотчем.
Был составлен административный протокол. Материал направлен в мировой суд.
Ранее этот же гражданин трижды пытался проделать подобное и был задержан. Кроме того, он в прошлом отбывал наказание в одном из тавдинских учреждений УИС, сообщает пресс-служба ГУФСИН Свердловской области.
Видео: Эмиль Салахов
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